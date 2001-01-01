Мовкаленко Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.?.1930

Дочь: Васильева Валентина

Отец ребёнка: Мовкаленко Михаил

С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида

Отец ребёнка: Мовкаленко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Михаил

Смерть
1974
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