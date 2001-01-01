Мовкаленко Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.?.1930
Дочь: Васильева Валентина
Отец ребёнка: Мовкаленко Михаил
С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида
Отец ребёнка: Мовкаленко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Михаил
Смерть
1974