Силинская Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Доильницына (Силинская) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Силинский Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Силинская) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Силинский Семён Андреевич
Смерть
Неизвестно