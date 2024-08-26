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Силинская Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силинский Семён Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Доильницына (Силинская) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Силинский Семён Андреевич

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Силинская) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Силинский Семён Андреевич

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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