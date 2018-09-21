Акцери (Ирецкая) Наталья Константиновна
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рождения21.09.1872
Дата смерти03.07.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1903 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1903
Место жительства
С 1904 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1940
Рига, Латвия
Смерть
03.07.1940
Рига, Латвия