Акцери (Ирецкая) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акцери (Ирецкая) Наталья Константиновна

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Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

21.09.1872

Дата смерти

03.07.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1903 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1925
Париж, Франция
Место жительства
С 1925 по 1940
Рига, Латвия
Смерть
03.07.1940
Рига, Латвия
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