Кутлугалям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлугалям

Место рождения

д.Кинзябызово-1

Дата рождения

1790

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Арсланов Ирназар

Мать: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1814

Сын: Муса

Мать ребёнка: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кутлумухамет

Мать ребёнка: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1826

Сын: Надршин Кутлуахмет

Мать ребёнка: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кутлурясуль

Мать ребёнка: не указана

д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кутлухайдар

Мать ребёнка: не указана

д.Кинзябызово-1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1859
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