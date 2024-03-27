Кутлугалям
Место рожденияд.Кинзябызово-1
Дата рождения1790
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Арсланов Ирназар
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1814
Сын: Муса
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кутлумухамет
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1826
Сын: Надршин Кутлуахмет
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кутлурясуль
д.Кинзябызово-1
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кутлухайдар
д.Кинзябызово-1
Смерть
1859