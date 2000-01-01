Султанов Иосиф Косымович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Султанов Касым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Сережа Иосифович
Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно