Султанов Иосиф Косымович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСултанов Иосиф Косымович

Султанов Иосиф Косымович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Султанов Касым

Мать: Каторжина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Сережа Иосифович

Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Султанова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close