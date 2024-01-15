Груздева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно