Груздева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Груздев Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Груздев Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Груздев Дмитрий Семёнов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Дмитрий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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