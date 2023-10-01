Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Место рожденияс.Чащино Мучкапского района Воронежской обл.
Дата рождения03.04.1904
Дата смерти31.07.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Редкозубов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.09.1940
Дочь: Максимова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич
Смерть
31.07.1982