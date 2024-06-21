Шачков Самойло Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шачков Максим Сидорович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шачкова Татьяна Самойловна
Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шачкова Фекла Самойлова
Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева
Смерть
Неизвестно