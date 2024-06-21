Шачков Самойло Максимов 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шачков Самойло Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шачков Максим Сидорович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шачкова Татьяна Самойловна

Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачкова Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шачков Осип Самойлович

Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шачкова Фекла Самойлова

Мать ребёнка: Шачкова Пелагея Кондратьева

Смерть
Неизвестно

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