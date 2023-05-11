Костюков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Костюков Иван

Мать: Костюкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюкова Анна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюкова Анна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюкова Анна

Смерть
1977

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