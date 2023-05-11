Костюков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Костюков Иван
Мать: Костюкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюкова Анна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюкова Анна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюкова Анна
Смерть
1977