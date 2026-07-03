Нелюбина Стефанида Ивановна
женский, родилась С 1808 по 1813
умерла Неизвестно
Дети
Нелюбин Никита ВасильевичС 1828 по 1833 г.р.
Нелюбин Козьма Васильевич1834 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1828 по 1833
Сын: Нелюбин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Нелюбин Василий
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нелюбин Козьма Васильевич
Отец ребёнка: Нелюбин Василий
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Вахрушева (Нелюбина) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Нелюбин Василий
Смерть
Неизвестно