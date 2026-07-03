Нелюбина Стефанида Ивановна С 1808 по 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Нелюбина Стефанида Ивановна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась С 1808 по 1813

умерла Неизвестно

Дети
Нелюбин Никита ВасильевичС 1828 по 1833 г.р.
Нелюбин Козьма Васильевич1834 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1828 по 1833

Сын: Нелюбин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Нелюбин Василий

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нелюбин Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Нелюбин Василий

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Вахрушева (Нелюбина) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Нелюбин Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.