Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колесников Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кравцов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кравцов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кравцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кравцова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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