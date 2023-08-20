Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Колесников Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кравцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кравцова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1927
Дочь: Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кравцов Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно