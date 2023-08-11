Никитина Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Дмитрий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Никитина) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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