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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Азаронок Валерий
Отец ребёнка: Азаронок Владимир
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Дятко (Азаронок) Наталья
Отец ребёнка: Азаронок Владимир
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Демко (Азаронок) Людмила
Отец ребёнка: Азаронок Владимир
Лепель, Беларусь