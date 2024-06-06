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Женский

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ПА
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Азаронок Валерий

Отец ребёнка: Азаронок Владимир

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Дятко (Азаронок) Наталья

Отец ребёнка: Азаронок Владимир

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Демко (Азаронок) Людмила

Отец ребёнка: Азаронок Владимир

Лепель, Беларусь

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