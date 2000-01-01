Грот Константин Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грот Константин Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1815

Дата смерти

30.10.1897

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1815

Отец: Грот Карл Ефимович

Мать: Грот ?

Смерть
30.10.1897
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