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Грот Константин Карлович
Грот Константин Карлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1815
Дата смерти
30.10.1897
Пол
Мужской
Отец
Грот Карл Ефимович
1770 г.р.
Мать
Грот ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1815
Отец:
Грот Карл Ефимович
Мать:
Грот ?
Смерть
30.10.1897
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