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Капелюшный Александр Сергеевич

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

15.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1989

Отец: Капелюшный Сергей Николаевич

Мать: Капелюшная Марина Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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