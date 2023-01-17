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Капелюшный Александр Сергеевич
Капелюшный Александр Сергеевич
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
15.02.1989
Пол
Мужской
Отец
Капелюшный Сергей Николаевич
1966 г.р.
Мать
Капелюшная Марина Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1989
Отец:
Капелюшный Сергей Николаевич
Мать:
Капелюшная Марина Владимировна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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