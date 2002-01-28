Стрельченко Алина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2002
Отец: Александр
Гражданство
Неизвестно
Украина, Донецкая обл, г.Макеевка
Место жительства
Неизвестно
Беларусь, Гомельский обл, Речицкий р-н, аг. Защебье
Иммиграция
11.08.2014
Бракосочетание
30.07.2022
Рождение ребёнка
13.09.2023
Дочь: Стрельченко Стефания Александровна
Отец ребёнка: Стрельченко Ворона Александр Александрович