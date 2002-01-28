Стрельченко Алина Александровна 28.01.2002 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельченко Алина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2002

Отец: Александр

Мать: Стрельченко Светлана Александровна

Гражданство
Неизвестно
Украина, Донецкая обл, г.Макеевка
Место жительства
Неизвестно
Беларусь, Гомельский обл, Речицкий р-н, аг. Защебье
Иммиграция
11.08.2014
Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
30.07.2022

Муж: Стрельченко Ворона Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.09.2023

Дочь: Стрельченко Стефания Александровна

Отец ребёнка: Стрельченко Ворона Александр Александрович

Гомель, Гомельская область

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