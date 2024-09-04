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Левченко Лука Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Левченко Сергей Архипович

Мать: Левченко Василиса Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Анатолий Лукич

Мать ребёнка: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Левченко) Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Левченко Иван Лукич

Мать ребёнка: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1927

Дочь: Данькова (Левченко) Надежда Лукьяновна

Мать ребёнка: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко (Майсак) Евдокия Дмитриевна

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