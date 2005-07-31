Зарафутдинова (Хусаинова) Рафига Файзовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1931
Дата смерти31.07.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1931
Мать: Хусаинова Геника
Рождение ребёнка
02.09.1959
Дочь: Пашкевич Василя Масхутзяновна
Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Маклюфа Масхутзяновна
Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борченко Макфия
Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2005