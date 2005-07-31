Зарафутдинова (Хусаинова) Рафига Файзовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарафутдинова (Хусаинова) Рафига Файзовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1931

Дата смерти

31.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1931

Отец: не указан

Мать: Хусаинова Геника

Рождение ребёнка
02.09.1959

Дочь: Пашкевич Василя Масхутзяновна

Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Маклюфа Масхутзяновна

Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борченко Макфия

Отец ребёнка: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Смерть
31.07.2005
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
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