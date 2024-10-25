Брусянский Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусянская Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусянский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусянская Нина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1953
Сын: Брусянский Александр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно