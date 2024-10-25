Брусянский Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусянский Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусянская Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусянский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусянская Нина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1953

Сын: Брусянский Александр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

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