Унковский Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унковский Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1825

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1861

Сын: Унковский Семен Александрович

Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна

Рождение ребёнка
28.08.1864

Дочь: Данилова Мария Александровна

Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Некрасова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унковская Мария Павловна

Смерть
1898
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