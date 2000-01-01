Унковский Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1825
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1861
Сын: Унковский Семен Александрович
Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1864
Дочь: Данилова Мария Александровна
Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Некрасова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Унковская Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унковская Мария Павловна
Смерть
1898