Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

21.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сарра Борисовна

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Ирина (Роня)

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
03.08.1900

Сын: Гуревич Зелик Борисович

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гуревич Еремей Борисович

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гуревич Самуил Борисович

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гуревич Яков Борисович

Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Борис Зеликович

Смерть
21.08.1955
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
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