Гуревич (Кузнецова) Вера Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти21.08.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сарра Борисовна
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Ирина (Роня)
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
03.08.1900
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Гуревич Борис Зеликович
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1955
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР