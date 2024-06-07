Дресвяникова (Кощеева) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дресвяников Абрам Васильевич
Отец ребёнка: Дресвяников Василий Диевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Дресвяников Федот Васильевич
Отец ребёнка: Дресвяников Василий Диевич
Смерть
Неизвестно