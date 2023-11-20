Тараканова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тараканова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тараканова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Тараканов Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно