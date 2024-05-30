Трифанков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Трифанкова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
08.12.1971
Смерть
2010