Трифанков Иван Васильевич 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трифанков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Трифанкова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Смерть
2010

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