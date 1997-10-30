Фатеева Александра Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1921
Дата смерти30.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Токмина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Токмин Степан Фомич
Каренгина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1953
Дочь: Насонова-Токмина Надежда Степановна
Отец ребёнка: Токмин Степан Фомич
Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
30.10.1997