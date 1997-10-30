Фатеева Александра Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатеева Александра Пантелеевна

Фатеева Александра Пантелеевна

Место рождения

Фатеево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.01.1921

Дата смерти

30.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921

Отец: Фатеев Пантелей Ларионович

Мать: Каренгина Фатеева Екатерина Протасовна

Фатеево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Токмина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Токмин Степан Фомич

Каренгина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1953

Дочь: Насонова-Токмина Надежда Степановна

Отец ребёнка: Токмин Степан Фомич

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
30.10.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.