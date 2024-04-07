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Панфилкин Петр Иванович

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Место рождения

ст.Ковылкино, Ст-Синдровский р-н, МАССР

Дата рождения

22.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940

Отец: Панфилкин Иван Васильевич

Мать: Панфилкина Наталья Петровна

ст.Ковылкино, Ст-Синдровский р-н, МАССР
Рождение ребёнка
26.10.1965

Дочь: Дроздовская Ирина Петровна

Мать ребёнка: Панфилкина Раиса Алексеевна

Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилкина Раиса Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
23.06.1977

Жена: Панфилкина Раиса Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
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