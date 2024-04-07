Панфилкин Петр Иванович
Место рожденияст.Ковылкино, Ст-Синдровский р-н, МАССР
Дата рождения22.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940
ст.Ковылкино, Ст-Синдровский р-н, МАССР
Рождение ребёнка
26.10.1965
Дочь: Дроздовская Ирина Петровна
Мать ребёнка: Панфилкина Раиса Алексеевна
Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилкина Раиса Алексеевна
Бракосочетание
23.06.1977