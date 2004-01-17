Несмеянов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2004
Сын: Несмеянов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Несмеянова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
10.02.2008
Дочь: Несмеянова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Несмеянова Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно