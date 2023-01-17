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Литвинов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.09.1901 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1901 ст.

Отец: Литвинов Николай Иларионович

Мать: Литвинова Наталья Кузьминична

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Литвинов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Дмитриевна

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна

Смерть
1937
расстрелян
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