Литвинов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1901 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1930
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся Дмитриевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Алексеевна
Смерть
1937
расстрелян