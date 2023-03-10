Агафья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Митрофанович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Илья Митрофанович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Митрофанович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Митрофанович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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