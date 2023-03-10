Агафья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Митрофанович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Илья Митрофанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Митрофанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Митрофанович
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика