(Халчева) Авдотья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Халчева) Авдотья Прохорова

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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