Белова (Кудряшова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кудряшова) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Лукьяново

Дата рождения

23.11.1946

Дата смерти

17.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1946

Отец: не указан

Мать: Кудряшова Мария Ивановна

Лукьяново
Рождение ребёнка
02.09.1965

Сын: Белов Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1967

Дочь: Курбакова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бухолово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1975

Сын: Белов Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Белов Юрий Викторович

Бухолово, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Юрий Викторович

Смерть
17.04.2021
Бухолово, Шаховская, Московская область
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