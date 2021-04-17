Белова (Кудряшова) Лидия Григорьевна
Место рожденияЛукьяново
Дата рождения23.11.1946
Дата смерти17.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1946
Отец: не указан
Мать: Кудряшова Мария Ивановна
Лукьяново
Рождение ребёнка
02.09.1965
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.1967
Дочь: Курбакова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1975
Сын: Белов Виктор Юрьевич
Отец ребёнка: Белов Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2021