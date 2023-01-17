Борисова Авдотья Якимовна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Спиридоновна
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Гаврила Спиридонович
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Спиридоновна
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Спиридоновна
Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно