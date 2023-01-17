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Борисова Авдотья Якимовна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Спиридоновна

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1842

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Гаврила Спиридонович

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1845

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Спиридоновна

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Спиридоновна

Отец ребёнка: Борисов Спиридон Михайлович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Спиридон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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