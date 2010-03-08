Баранов Евгений Адамович 28.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Евгений Адамович

Баранов Евгений Адамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1924

Дата смерти

08.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.