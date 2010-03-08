Баранов Евгений Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1924
Дата смерти08.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2010