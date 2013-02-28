Краснов Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1948
Дата смерти28.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948
Рождение ребёнка
29.10.1972
Сын: Краснов Артем Анатольевич
Мать ребёнка: Краснова (Гумбина) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Гумбина) Вера Васильевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
28.02.2013