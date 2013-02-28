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Краснов Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1948

Дата смерти

28.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948

Отец: Краснов Сергей Андреевич

Мать: Краснова (Агашкова) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
29.10.1972

Сын: Краснов Артем Анатольевич

Мать ребёнка: Краснова (Гумбина) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Гумбина) Вера Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
28.02.2013

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