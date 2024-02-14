(Халимова) Сажидя
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматуллин Фазлулла
Рождение ребёнка
1850
Сын: Файзуллин Гайнулла
Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Фазлуллина) Газизя
Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фазлуллин Ахмадулла
Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Фазлуллина) Бибигалимя
Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла
Смерть
Неизвестно