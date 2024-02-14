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(Халимова) Сажидя

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Фазлулла

Рождение ребёнка
1850

Сын: Файзуллин Гайнулла

Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Фазлуллина) Газизя

Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фазлуллин Ахмадулла

Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Фазлуллина) Бибигалимя

Отец ребёнка: Нигматуллин Фазлулла

Смерть
Неизвестно

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