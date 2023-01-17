Ципулина (Ловягина) Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Ципулин Константин Петрович
Отец ребёнка: Ципулин Пётр Иванович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно