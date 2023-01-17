Ципулина (Ловягина) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦипулина (Ловягина) Софья Степановна

Ципулина (Ловягина) Софья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1859 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Ципулин Константин Петрович

Отец ребёнка: Ципулин Пётр Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ципулин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close