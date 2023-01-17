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Чередов Николай Степанович

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.04.1878 ст.

Дата смерти

31.05.1944

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Жена

1885 г.р.
Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1878 ст.

Отец: Чередов Степан Григорьев

Мать: Чередова Татьяна Семёнова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
02.05.1878 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.

Дочь: Чередова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.

Сын: Чередов Адриан Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Чередова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Дочь: Розанова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Дочь: Чередова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.

Сын: Чередов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Дочь: Чередова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1913 ст.

Сын: Чередов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1915 ст.

Дочь: Михеева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1919 ст.

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1922

Сын: Чередов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1925

Дочь: Чередова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Чередов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин (до 1917)
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.05.1944
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: миакард
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