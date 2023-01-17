Чередов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения29.04.1878 ст.
Дата смерти31.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Чередова Фёкла Петрова
Дочь: Чередова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова
Сын: Чередов Адриан Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова
Дочь: Чередова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова
Дочь: Розанова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Петрова
Дочь: Чередова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Сын: Чередов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Дочь: Чередова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Сын: Чередов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Дочь: Михеева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Сын: Чередов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Дочь: Чередова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна
Мать ребёнка: Чередова Пелагея Пахомовна