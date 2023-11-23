Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Иванов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Аристов Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ушакова Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Смерть
После 1775

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