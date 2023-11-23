Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Стефан Иванов
(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ушакова Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
После 1775