Калачева (Ведерникова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1943
Дата смерти02.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1972
Сын: Калачев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Калачев Виктор Анатольевич
Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
02.01.1982
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край