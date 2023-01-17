Калачева (Ведерникова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачева (Ведерникова) Нина Михайловна

Калачева (Ведерникова) Нина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1943

Дата смерти

02.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1972

Сын: Калачев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Калачев Виктор Анатольевич

Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
02.01.1982
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close