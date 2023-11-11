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Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна

Место рождения

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Васильев Амвросий Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 15 о бракосочетании 13 февраля 1905 года крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева, первым браком, 22 лет и д. Федосихи девица Павла Васильевна Гуляева, первым браком, 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Сын: Васильев Василий Амвросьевич

Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 60 о рождении 25 декабря 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, сына Василия.
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Дочь: (Васильева) Александра Амвросьевна

Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 30 о рождении 2 апреля 1908 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Якимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, дочери Александры.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914

Сын: Васильев Иннокентий Амвросьевич

Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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