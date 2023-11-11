Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Запись № 15 о бракосочетании 13 февраля 1905 года крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева, первым браком, 22 лет и д. Федосихи девица Павла Васильевна Гуляева, первым браком, 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Сын: Васильев Василий Амвросьевич
Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович
Запись № 60 о рождении 25 декабря 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, сына Василия.
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Дочь: (Васильева) Александра Амвросьевна
Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович
Запись № 30 о рождении 2 апреля 1908 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Якимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, дочери Александры.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914
Сын: Васильев Иннокентий Амвросьевич
Отец ребёнка: Васильев Амвросий Акимович
Дата рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно