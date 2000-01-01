Есакова Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Акулина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Около 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Василий Максимович

Смерть
Около 1783
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