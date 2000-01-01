Есакова Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиОколо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1783