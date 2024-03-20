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Von Hollander Carl
Von Hollander Carl
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1844
Пол
Мужской
Отец
Von Hollander Johann Samuel
1754 г.р.
Мать
Von Hollander (Stumpf) Caroline Amalie Margaretha
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Von Hollander Johann Samuel
Мать:
Von Hollander Caroline Amalie Margaretha
Смерть
1844
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