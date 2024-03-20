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Von Hollander Carl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Von Hollander Johann Samuel

Мать: Von Hollander Caroline Amalie Margaretha

Смерть
1844
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