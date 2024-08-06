Голых Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Елизова (Голых) Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ошуркова (Голых) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ошуркова (Голых) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна
Смерть
1966