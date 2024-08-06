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Голых Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

вс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Елизова (Голых) Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ошуркова (Голых) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ошуркова (Голых) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Голых (Гаськова) Елизовета Ивановна

Смерть
1966

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