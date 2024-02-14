Мамадали Ильметов Гади Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамадали Ильметов Гади Мулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Илметка Аймяков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алешкин) Бисолтан Алешкина

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кыйлыкул Мамадалиев №47-79

Мать ребёнка: (Алешкин) Бисолтан Алешкина

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ишимьяр Мамадилеев №2-28

Мать ребёнка: (Алешкин) Бисолтан Алешкина

Смерть
Неизвестно

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