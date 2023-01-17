Орлова (Кузнецова) Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Орлов Акакий Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1844
Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1847
Сын: Орлов Пётр Акакиев
Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1849
Сын: Орлов Кирило Акакиев
Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Акакиевна
Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов
Смерть
Неизвестно