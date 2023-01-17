Орлова (Кузнецова) Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Кузнецова) Ирина Гаврилова

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1844

Сын: Орлов Константин Акакиев

Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1847

Сын: Орлов Пётр Акакиев

Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1849

Сын: Орлов Кирило Акакиев

Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Орлов Афанасий Акакиевич

Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Акакиевна

Отец ребёнка: Орлов Акакий Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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