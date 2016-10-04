Беликова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеликова Валентина Александровна

Беликова Валентина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беликов Александр

Мать: Захарова Полина

Рождение ребёнка
13.10.1943

Дочь: Прокопец Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Прокопец Михаил

Рождение ребёнка
11.10.1945

Дочь: Прокопец Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Прокопец Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close