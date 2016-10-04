Беликова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беликов Александр
Мать: Захарова Полина
Рождение ребёнка
13.10.1943
Дочь: Прокопец Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Прокопец Михаил
Рождение ребёнка
11.10.1945
Дочь: Прокопец Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Прокопец Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопец Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил
Смерть
Неизвестно