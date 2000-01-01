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Шихов Михаил Петрович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шихов Пётр Фёдорович

Мать: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шихов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Козма Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Харитония Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Наталия Иванова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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