Шихов Михаил Петрович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шихов Пётр Фёдорович
Мать: Шихова ?
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Харитония Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Иванова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Наталия Иванова
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)