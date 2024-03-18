Барабанов Пётр Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Пётр Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

26.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Барабанов Макар Кондратьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сабанова (Барабанова) Акилина (Акулина) Петрова

Мать ребёнка: Барабанова Матрёна Фёдорова

Смерть
26.01.1902 ст.
Крестьянин села Зубовка 65 лет От старости

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