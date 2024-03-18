Барабанов Пётр Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти26.01.1902 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Барабанов Макар Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сабанова (Барабанова) Акилина (Акулина) Петрова
Мать ребёнка: Барабанова Матрёна Фёдорова
Смерть
26.01.1902 ст.
Крестьянин села Зубовка 65 лет От старости