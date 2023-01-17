Смирнов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Николай Александрович

Смирнов Николай Александрович

avatar

Место рождения

Владычное, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

10.11.1913

Дата смерти

19.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Владычное, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1913
Владычное, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Место жительства
По 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Место жительства
С 1955 по 1970
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1971
Подмосковье
Смерть
19.07.1992
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
По 1992
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close