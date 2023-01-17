Смирнов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.11.1913
Дата смерти19.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Место жительства
С 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Место жительства
По 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Место жительства
С 1955 по 1970
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1971
Подмосковье
Смерть
19.07.1992
Место жительства
По 1992