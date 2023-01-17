Уткин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Уткин Петр Антонович
Мать: Уткина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Уткин Василий Александрович
Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Уткина Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Михаил
Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна