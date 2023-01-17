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Уткин Александр Петрович

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Уткин Петр Антонович

Мать: Уткина Татьяна Федоровна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Уткин Василий Александрович

Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Уткин Иван Александрович

Мать ребёнка: Уткина Анастасия Никитична

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Михаил

Мать ребёнка: Уткина Екатерина Николаевна

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